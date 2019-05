Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

10,74 EUR +1,76% (14.05.2019, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

12,06 USD +0,67% (14.05.2019, 15:25, vorbörslich)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.

(14.05.2019/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse des Analysten Edward Sterck von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Edward Sterck, Analyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, seine Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE).Die Analysten von BMO Capital Markets passen das Bewertungsmodell für Vale S.A. an erhöhte Brumadinho-Rückstellungen an. Zudem seien weitere Ausgaben für Umweltmaßnahmen berücksichtigt worden.Im Zuge einer Kürzung der Gewinnschätzungen reduziert Analyst Edwards Sterck das Kursziel für die Vale-Aktie von 13,00 auf 12,50 USD.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein.Börsenplätze Vale-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:10,70 Euro -0,56% (14.05.2019, 14:18)