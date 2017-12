NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







Zürich (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse des Analysten Ivano Westin von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalys rechnet Ivano Westin, Analyst bei der Credit Suisse, im Hinblick auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Positive strukturelle Veränderungen in China durch Reformen auf der Angebotsseite und umwelttechnische Kontrollen sollten der Entwicklung von Vale S.A. zugute kommen, so die Einschätzung der Credit Suisse Analysten.Zusammen mit dem Fokus von Vale S.A. auf die Kapitalallokation, Kostenreduzierungen und eine Optimierung des Absatzvolumens sollte sich Aktienkurs nach Ansicht von Analyst Ivano Westin zu neuen Höchstständen aufmachen können.Die Analysten der Credit Suisse stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 9,50 auf 15,00 USD an.Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:9,35 Euro +2,75% (05.12.2017, 15:20)Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:9,45 EUR +2,77% (05.12.2017, 15:35)