Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

11,00 EUR -1,12% (25.04.2018, 14:17)



NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

13,95 USD +0,00% (25.04.2018, 14:38, vorbörslich)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







(25.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Analyst Tyler Broda von RBC Capital Markets:Tyler Broda, Aktienanalyst beim Investmenthaus RBC Capital Markets, rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nur noch mit einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets konstatieren, dass die strukturelle Position von Vale S.A. robust ist und sich weiter verbessert.Allerdings müsse in den kommenden Monaten mit verstärktem Druck auf den Eisenerzmarkt gerechnet werden, da das Nachfragewachstum in China nachlasse und das genau zu dem Zeitpunkt wenn die Vale-Produktion Rekordniveaus erreiche.Nach den Kurssteigerungen seit Ende letzten Jahres verbleibe bei der Vale-Aktie nicht mehr viel Aufwärtspotenzial. Analyst Tyler Broda rät Anlegern auf eine bessere Einstiegsgelegenheit zu warten.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück, halten aber am Kursziel von 16,00 USD fest.Börsenplätze Vale-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Vale-Aktie:10,94 Euro -2,32% (25.04.2018, 14:21)