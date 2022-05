Unternehmensnachrichten:



Herbert Diess, CEO von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe in einem Interview mit CNBC gesagt, dass sein Unternehmen Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) überholen und bis 2025 der größte Verkäufer und Hersteller von Elektrofahrzeugen werden werde.



Ein Produktionsleiter von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe gesagt, dass der deutsche Automobilhersteller immer noch plane, seine Ziele für 2022 zu erreichen, obwohl der Krieg in der Ukraine und die Beschränkungen in China den Betrieb negativ beeinflussen würden. BMW sei bestrebt, alternative chinesische Häfen und Transportmittel zu nutzen, um mit den strengen Beschränkungen in einigen wichtigen Industriezentren in China fertig zu werden.



Die Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) plane, sich mit rund 10% an dem deutschen Maschinenbauunternehmen Manz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) zu beteiligen. Die Unternehmen würden bereits gemeinsame Projekte zur Herstellung und Montage von Batteriezellen entwickeln. Der Erwerb einer Beteiligung stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. (24.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag nach einem schwachen asiatischen Handel im Minus, so die Experten von XTB.Den wichtigsten europäischen Indices sei es jedoch gelungen, sich von den Tagestiefstständen zu erholen und einen Teil der Verluste zu verringern. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) und der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) würden mit einem Minus von 1,3% bzw. 1,2% zu den größten Nachzüglern gehören. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei am widerstandsfähigsten und verliere nur 0,3%. Die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindices für Mai habe keinen nachhaltigen Einfluss auf die Aktienmärkte gehabt.