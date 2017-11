Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VW-Dieselskandal: Kanzlei Nieding+Barth setzt unabhängige Sonderprüfung bei Volkswagen durch - AktiennewsDas Oberlandesgericht (OLG) Celle hat entschieden: Der Skandal rund um den Einsatz manipulierter Software in Dieselfahrzeugen der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wird von einem unabhängigen Sonderprüfer unter die Lupe genommen, so die Nieding + Barth Rechtsanwalts-AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Angestrengt hatte das Verfahren die DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz), nachdem der Autokonzern deutlich gemacht hatte, interne Berichte nicht veröffentlichen zu wollen. Rechtlich vertreten wurde die DSW von der Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft. Die Entscheidung des OLG Celle (Az.: 9 W 86/17) ist rechtskräftig."Die Richter haben sich unserer Rechtsauffassung angeschlossen und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Damit ist die erste rechtskräftige gerichtliche Entscheidung gegen Volkswagen zur Untersuchung einer möglichen verspäteten Information des Kapitalmarktes und daraus resultierender möglicher Pflichtverletzungen von Vorstand und Aufsichtsrat ergangen", sagt Klaus Nieding, DSW-Vizepräsident und Vorstand der Nieding+Barth Rechtsanwalts-AG. "Für die VW-Aktionäre, die im Zuge des Dieselskandals viel Geld verloren haben, ist das ein ausgesprochen guter Tag. Jetzt kommt endlich Licht in das von Volkswagen so lange gehütete Dunkel", so Nieding weiter.Geprüft werden soll laut Beschluss des OLG Celle nun, "ob Vorstand und Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Abgasthematik seit dem 22. Juni 2006 ihre Pflichten verletzt haben". Insbesondere wird der unabhängige Sonderprüfer damit beauftragt, zu klären, "wann der Vorstand erstmals Kenntnis von der sogenannten Abgasthematik hatte oder hätte haben müssen und ob der Vorstand gegen die ad-hoc-Publizitätspflicht verstoßen hat, indem er den Kapitalmarkt nicht rechtzeitig über die sogenannte Abgasthematik aufklärte".Nieding weiter: "Damit wird im Interesse der Aktionäre jetzt durch einen gerichtlich bestellten Sonderprüfer untersucht, wann der Vorstand Kenntnis von der sogenannten ‚Abgasthematik' hatte und ggfs. der Weg für Schadenersatzansprüche der Volkswagen AG gegen die entsprechenden Vorstände bereitet. Außerdem sind die Erkenntnisse des Sonderprüfers natürlich auch für die Schadenersatzklagen und die von uns repräsentierten Schadenersatzansprüche von institutionellen und privaten Aktionären von enormer Bedeutung. Erfreulicherweise folgt uns das OLG Celle in der Annahme, dass vorliegend ein qualifizierter Verdacht gegen die Vorstände der Volkswagen AG besteht, dass diese deutlich früher als bislang eingeräumt von der sogenannten Abgasthematik Kenntnis haben mussten. Ebenfalls folgt uns das OLG Celle dahingehend, dass nur ‚interne Untersuchungen' von Volkswagen, deren Ergebnisse noch nicht einmal bekannt gegeben werden, nicht ausreichen, um den Sachverhalt im Sinne der AG und ihrer Aktionäre aufzuklären." (Pressemitteilung vom 08.11.2017)