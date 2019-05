Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien hatten einen schlechten Start in den heutigen Handel, da fast alle europäischen Blue-Chip-Indices nach den ersten anderthalb Stunden nach unten tendierten, so die Experten von XTB.Die deutsche Automobilindustrie habe ein schwieriges Jahr, vor allem aufgrund des Dieselskandals und der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Es scheine jedoch, dass der Beginn des Jahres 2019 besser gewesen sei als erwartet. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe heute vor der Eröffnungsglocke sein Ergebnisbericht für das erste Quartal 2019 veröffentlicht und sich als positive Überraschung erwiesen: Der Automobilhersteller habe einen Umsatz von 60 Mrd. EUR erzielt und damit um 2,5% die Analystenschätzungen übertroffen, während der Gewinn je Aktie 7,236 EUR erreicht habe, verglichen mit erwarteten 6,497 EUR. Noch wichtiger sei die Tatsache, dass das Unternehmen beschlossen habe, die Jahresziele einzuhalten: Volkswagen habe sich zuversichtlich gezeigt, diese Ziele auch trotz der Verlangsamung der Weltwirtschaft und steigender Rechtskosten im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu erreichen. Volkswagen führe heute im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Gewinne an, während auch andere deutsche Automobilhersteller wie Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) oder BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) aufgrund des branchenweiten Optimismus nach oben tendieren würden.Was als eine der größten Fusionen am deutschen Aktienmarkt erwartet worden sei - der Zusammenschluss von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) - werde nicht stattfinden. Die Gespräche seien vor einiger Zeit abgebrochen worden, als die beiden Kreditgeber erkannt hätten, dass die Unterschiede zwischen ihnen eine wertsteigernde Fusion unmöglich machen würden. Die Situation der Deutschen Bank bleibe jedoch unverändert: Die Erträge würden sinken, die Kosten seien hoch und der größte inländische Konkurrent, die Commerzbank, sei weiterhin am Markt. Deprimierend sei allerdings, dass der Kreditgeber keinen Plan für die Zukunft zu haben scheine. Die Pläne für eine potenzielle Wende hätten nur langsam Wirkung gezeigt, und Wachstum durch Akquisitionen sei jetzt eher eine unwahrscheinliche Option. Sollten die Führungskräfte der Bank keine neuen Schritte zur Wiederherstellung der früheren Rentabilität vorlegen, könnte es zu einer Herabstufung des Ratings kommen. Eine solche Entwicklung würde der Bank alles andere als helfen. (02.05.2019/ac/a/m)