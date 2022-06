4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VOQUZ Labs-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs VOQUZ Labs-Aktie:

36,40 EUR -9,90% (31.05.2022, 13:43)



ISIN VOQUZ Labs-Aktie:

DE000A3CSTW4



WKN VOQUZ Labs-Aktie:

A3CSTW



Wiener Börse-Symbol VOQUZ Labs-Aktie:

VQLA



Kurzprofil VOQUZ Labs AG:



VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4, WKN: A3CSTW, Wiener Börse-Symbol: VQLA) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Softwarelösungen anbietet. Das Unternehmen bietet Lösungen für das SAP-Lizenz-, Berechtigungs- und Compliance-Management an. VOQUZ Labs betreut Kunden in Deutschland. (03.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - VOQUZ Labs-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4, WKN: A3CSTW, Wiener Börse-Symbol: VQLA) in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "speculative buy" ein.VOQUZ Labs habe Mitte letzten Jahres zur Aufnahme der Börsennotiz ein organisches Wachstum von 30 Prozent in Aussicht gestellt und das Management habe Wort gehalten. Letztlich hätten die Konzernerlöse in 2021 um 31,3 Prozent auf 3,9 Mio. Euro gesteigert werden können. Beeindruckend sei, dass das (um die Kosten der Notizaufnahme und einer Kapitalerhöhung in Höhe von 131 Tsd. Euro) bereinigte EBITDA sogar um 65 Prozent auf 1,1 Mio. Euro zugelegt habe, woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von stattlichen 28,1 Prozent errechne. Damit habe das Unternehmen die Managementprognose sogar deutlich übertroffen.Für das laufende Jahr werde wieder ein organisches Wachstum um 30 Prozent anvisiert, außerdem solle das Geschäft mit einer synergetischen Übernahme ausgebaut werden. Obwohl die Eintrübung am Kapitalmarkt die Finanzierung etwas erschwere, zeige sich das Management optimistisch, die Akquisitionspläne umsetzen zu können. Die Aktienanalysten von SMC Research hätten in ihrem Bewertungsmodell unverändert eine dynamische Expansion mit insgesamt vier Übernahmen bis zum Jahr 2025 und einer organischen Wachstumsrate von 24,7 Prozent (CAGR 2022 bis 2029 für das Bestandsgeschäft) unterstellt und sähen eine Ziel-EBITDA-Marge von 25,2 Prozent (die 2021 schon übertroffen worden sei).Aus diesem Modell resultiere ein unverändertes Kursziel von 81,50 Euro je Aktie.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.