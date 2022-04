12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBUND-Aktie

102,10 EUR -1,07% (29.04.2022, 15:47)



Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie

102,30 EUR -0,20% (29.04.2022, 15:55)



ISIN VERBUND-Aktie:

AT0000746409



WKN VERBUND-Aktie:

877738



Ticker-Symbol VERBUND-Aktie:

OEWA



Wiener Börse-Symbol VERBUND-Aktie:

VER



NASDAQ OTC-Symbol VERBUND-Aktie:

OEZVF



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (29.04.2022/ac/a/a)



Die Strompreisentwicklung der letzten Monate und insbesondere seit Beginn des Krieges habe alle Prognosen der Analysten übertroffen und auch die Gewinnprognose für 2022e habe weit über den Erwartungen gelegen. Verbund erwarte ein EBITDA von EUR 2,6 bis 3,5 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 1,4 bis 2,0 Mrd. Die Dividendenausschüttung werde sich in einer Bandbreite von 45 bis 55% des bereinigten Nettoergebnisses bewegen. Die Analysten würden für das Geschäftsjahr 2022e eine Dividende von EUR 2,41 je Aktie erwarten.Um außerhalb der volatilen Energiemärkte zu wachsen, habe der Verbund im Jahr 2021 die Mehrheit an Gas Connect Austria, einem der beiden österreichischen Gasfernleitungsnetzbetreiber, erworben und sein Portfolio an erneuerbaren Energien um zwei mittelgroße Photovoltaik-Projekte in Spanien erweitert. Das spanische Projekt sei ein willkommener Schritt in Richtung neuer Erzeugungskapazitäten zu relativ niedrigeren Preisen als inländische Projekte wie etwa das 11 Megawatt (MW)-Laufwasserkraftwerksprojekt in der Nähe von Graz, welches in Kooperation mit dem Landesversorger Energie Steiermark errichtet werde.Ungeachtet jüngster Preissteigerungen lägen die Produktkosten für Photovoltaik immer noch im Bereich von 0,6 bis 0,7 Mio. EUR/MW gegenüber 7,3 Mio. EUR/ MW für neue Wasserkraftwerke wie in der Steiermark. Der wachsende PPA-Markt für langfristige Stromlieferverträge biete zudem stabile Cashflows, die weitgehend unabhängig von den Marktschwankungen seien, obwohl diese im Moment positiv für den Konzern seien. Jeder Wachstumsschritt in neue Geschäftsfelder werde jedoch durch kleinste Strompreisschwankungen in den Schatten gestellt, so betrage der zusätzliche Ergebnisbeitrag der Gas Connect Austria für 2022e EUR 13 Mio., was, wenn man die bisherige Ergebnissensitivität von EUR 25 Mio. EBITDA pro EUR 1/MWh berücksichtige, unter dem Schwankungspotenzial einer Intraday-Strompreisbewegung liege.Der Bewertungsansatz für den Verbund orientiere sich hauptsächlich an den mitteleuropäischen Strompreisen und deren Triebkräfte. Im Hinblick auf die Multiples werde Verbund deutlich unter den jungen europäischen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien gehandelt und sei jüngst auf ein Bewertungsniveau ähnlich anderer europäischer etablierter Großunternehmen mit wachsenden und starken Pipelines im erneuerbaren Energiebereich gefallen.Der überraschend hohe und breite Ergebnisausblick für 2022e, welcher am oberen Ende der Spanne eine Verdopplung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde, unterstreiche, dass die kurzfristigen Strompreise ein gutes Umfeld für das Unternehmen darstellen würden. Die mittelfristigen Aussichten würden jedoch durch die noch unklaren Folgen des Krieges getrübt. Innenpolitisch würden die Analysten keine wesentlichen Gefahren für das mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche Unternehmen sehen, etwa durch Steuern auf außergewöhnliche Gewinne, da die Regierung ohnehin die Dividendenpolitik kontrolliere.