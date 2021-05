Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (12.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die VERBUND-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund einer im Jahresvergleich um zehn Prozentpunkte niedrigeren Wasserführung seien auch die Ergebnisse von VERBUND gesunken und hätten sogar leicht unter den Erwartungen der Analysten und denen des Marktes gelegen. Der Jahresausblick sei wie erwartet am unteren Ende leicht angehoben worden.VERBUND habe vor allem aufgrund einer niedrigeren Wasserführung einen Rückgang des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) von 9% im Jahresvergleich auf EUR 303 Mio. verzeichnet. Dieser Rückgang sei etwas stärker ausgefallen, als die Analysten und der Markt erwartet hätten, da auch die erzielten Preise niedriger gewesen seien als gedacht. Darüber hinaus habe das Segment Erneuerbare Energien stärker unter den unterdurchschnittlichen Windbedingungen gelitten als von den Analysten angenommen. Gleichzeitig seien die Ergebnisse im Netzbereich nahezu stabil geblieben und das EBITDA des Segments Vertrieb sei gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Umsatzerlöse hätten einen starken Rückgang aufgrund von handelsbezogenen Bewertungspositionen gezeigt, die das Ergebnis nicht wesentlich beeinflusst hätten.Wie erwartet habe das Management das obere Ende der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (ohne die Konsolidierung von GasConnect Austria, die noch im Q2 erfolgen solle) in Höhe von EUR 1.300 Mio. bestätigt und das untere Ende auf EUR 1.130 Mio. von EUR 1.080 Mio. angehoben. Die untere Schwelle der Bandbreite für den Jahresüberschuss sei ebenfalls von EUR 450 bis 590 Mio. auf EUR 480 bis 590 Mio. angehoben worden. Die Konsolidierung von GasConnect Austria könnte bis zu EUR 65 Mio. zum Konzern-EBITDA und bis zu EUR 13 Mio. zum Nettoergebnis beitragen.Da die Ergebnisse nur leicht unter den Erwartungen gelegen hätten, würden sie die Analysten als neutral für ihre Gesamteinschätzung sehen. Allerdings könnten diejenigen enttäuscht sein, die jetzt schon mit positiven Auswirkungen der CO2-Preisrally gerechnet hätten.Die letzte Empfehlung für die VERBUND-Aktie lautete "Verkauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2021)