Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist eines der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieunternehmen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Produktionskapazität beträgt rund 470.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 600 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus produziert VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin und Phytosterole für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie sowie Futter- und Düngemittel für die Landwirtschaft.



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH, VERBIO Diesel Schwedt GmbH, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG, VERBIO Pinnow GmbH, VERBIO Agrar GmbH, VERBIO Logistik GmbH und VERBIO Polska Sp. z o.o. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (03.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) unter die Lupe.Das mit den Prognosen von VERBIO sei immer so eine Geschichte. Dass jedoch nach der letzten Erhöhung noch weiterer Spielraum nach oben bestehe, habe "Der Aktionär" bereits in Ausgabe 08/2019 thematisiert: "Und ergebnisseitig besteht noch Luft nach oben - wie beim Aktienkurs. Kann VERBIO an die jüngsten Erfolge anknüpfen und die Expansion planmäßig vorantreiben, sollten die Papiere des Bioenergie-Produzenten wieder in zweistellige Kursregionen vorstoßen." VERBIO habe nun geliefert und erneut die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 nach oben geschraubt.Der Bioenergie-Hersteller rechne nun mit einem EBITDA in einer Größenordnung von 95 Millionen Euro (vorher 80 Millionen Euro) sowie einen ruckläufigen Cash-Bestand von zuvor 90 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro. VERBIO begründe die Anpassungen mit hohen Biodiesel- und verbesserten Bioethanol-Margen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis Ende Juni 2019. Die Reduzierung der liquiden Mittel liege am höheren Investitionsvolumen, durch den zügigen Baufortschritt der Biomethan-Projekte in Indien und den USA, heiße es von Unternehmensseite.Der "Hot-Stock der Woche" aus "Aktionär"-Ausgabe 08/2019 steige. VERBIO befinde sich auf einem guten Weg, die geplante Expansion in die USA und nach Indien erfolgreich zu meistern, um sich vom Heimatmarkt unabhängiger zu machen. Das Unternehmen sei bekannt für konservative Prognosen - gut möglich, dass bei einem weiterhin positiven Marktumfeld das Management rund um CEO Claus Sauter erneut eine Anpassung für das Geschäftsjahr bis Ende Juni vornehmen müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VERBIO-Aktie: