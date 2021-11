XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK).Die 1. Guidance 2021/22 des sächsischen Bioenergieproduzenten sei nach Analystenmeinung noch recht konservativ abgefasst gewesen. Aktuell verliere die Finanzplanung aus Leipzig mehr und mehr ihren Puffer. Die Corona-bedingten Logistikeinschränkungen würden wohl im zweiten Halbjahr kräftiger als ursprünglich erwartet ausgefallen. Die vierte Corona-Welle trübe Konjunktur und Chancen-/Risiken-Profil ab Q3 ein. Die Markt- und Rahmenbedingungen in der EU (THG-Quoten-Anstieg; hoher Gaspreis) blieben derweil vorteilhaft. VBK stehe vor kräftigem Wachstum (Bio-Methan) und Investitionen in In- und Ausland.Diese Perspektiven würden bis zuletzt die sehr erfreuliche FAME0-Terminpreiskurve reflektieren, betonen die Aktienexperten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie. Das Chancen-/Risikoprofil sei dabei - Corona-bedingt - sich einzutrüben.Unter Einrechnung der aktualisierten EQUI.TS-Schätzung sei die Bewertung nach Analystenmeinung durchaus noch fair, weshalb die Aktienexperten der EQUI.TS GmbH ihr "halten"-Urteil für die VERBIO-Aktie bestätigen. (Analyse vom 29.11.2021)Börsenplätze VERBIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:67,05 EUR +6,85% (29.11.2021, 13:51)