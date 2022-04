Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biokraftstoff-Herstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz DAX-Crash: Grüne Aktien wie die von VERBIO würden gefragt bleiben. Der Spezialist für Biokraftstoffe sei heute mit einem Kursplus von fast zehn Prozent unter den Topgewinnern. Anleger würden auf starke Impulse für das Geschäft aufgrund verdoppelter Preise für klassischen Diesel und auch Fantasie durch neue LNG-Häfen hoffen.Der seit 21. März auch im TecDAX notiert Bioenergieproduzent habe jüngst seine erste Stroh-Biomethananlage in Iowa in Betrieb genommen und die ersten Biomethanmengen in das regionale Gasnetz eingespeist. Gleichzeitig sei mit dem Ausbau zu einer Bioethanol-Biomethan-Produktion analog zum deutschen Anlagendesign begonnen worden.Das könnte helfen, die deutsche Treibstoffkrise zu lindern. Joe Biden habe im März einen Flüssiggas-(LNG)-Deal mit der EU eingefädelt. Das werde viele neue Hafenterminals nach sich ziehen. VERBIO-Chef Claus Sauter habe vor zwei Wochen dem AKTIONÄR Hot Stock Report gesagt: "Wir brauchen diese LNG-Terminals und den Import von BioLNG und synthetischem Methan nach Europa/Deutschland. Das ist plötzlich allen klargeworden und unterstützt unsere Verbio-Strategie, global massiv in mehr Produktionskapazität zu investieren."Endlich seien die langjährigen Forderungen von der Politik erhört worden. Die Entwicklung in der Ukraine sei dramatisch. Doch energiepolitisch stünde VERBIO nun vor "einer vielversprechenden Zukunft mit großem Wachstumspotenzial", so der VERBIO-CEO in der HSR-Ausgabe 11/2022.VERBIO sei seit 2019 (+700 Prozent) in der Empfehlungsliste des Hot Stock Report und aktuell neben K+S und SMA Solar Bestandteil des grünen Depot 2030. (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link