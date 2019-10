"Ich werde nicht nachlassen zu versuchen, dieses Bürokratiemonster zu verkleinern."



Umgekehrt trat die Kanzlerin auch mit einer Bitte an die Maschinenbauer heran: "Unterstützen sie uns und wirken sie mit am Aufbau einer europäischen Cloud-Kooperation", sagte sie. Denn die Datenlagerung und Datenverarbeitung sei eine Aufgabe, für die es europäische Lösungen benötige.



Europäische Lösungen würde der Maschinenbau auch gerne beim Klimaschutz sehen, zumindest aber müsse der nationale Klimaschutz stärker über die Sektorgrenzen hinweg gestaltet werden, forderte Welcker. "Das Klimapaket der GroKo bleibt mit seinen einzelnen, sektorspezifischen Zielen hinter dem zurück, was machbar und richtig erscheint", bemängelte der VDMA-Präsident. Und fügte hinzu: "Ein zu niedriger Einstiegspreis und das starre Festhalten an sektorspezifischen Regelungen wirken hier kontraproduktiv. Eine Klimapolitik nach Kabinettresorts wird der globalen Herausforderung nicht gerecht und wird für den deutschen Steuerzahler sehr teuer - vielleicht zu teuer!?"



Dem setzte Angela Merkel allerdings eine andere Sichtweise entgegen: Der Preis von 10 Euro je Tonne CO2 sei ein Einstiegspreis und dass die Sektoren Gebäude und Verkehr eigene Klimaziele erhalten, sei unumgänglich. Denn dort sei die Emissionsreduktion bislang nicht ausreichend erfolgt und nun werde der nötige Druck aufgebaut. Nur so könnten die nationalen Klimaziele noch erreicht werden. Bei einem anderen Klimaziel waren sich die Kanzlerin und die Maschinenbauer dann aber wieder einig: "Wir brauchen jetzt die schnelle Entwicklung alternativer Antriebsformen und müssen die Erneuerbaren Energien weiter ausbauen", betonte Merkel - und erhielt auch dafür zustimmenden Applaus. VDMA-Präsident gab denn auch die zuversichtliche Parole für den Gipfel aus: "Wir haben allen Grund mutig, entschlossen und zuversichtlich unsere Aufgaben anzupacken. Sei es in den Unternehmen, sei es auf der Regierungsbank oder im Parlament." (15.10.2019/ac/a/m)





