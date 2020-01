In der EU wird bei öffentlichen Ausschreibungen nicht unterschieden zwischen Unternehmen aus der EU und anderen Ländern. Damit ist der europäische Beschaffungsmarkt grundsätzlich auch für Bieter aus Drittstaaten offen. In China ist diese Offenheit derzeit nicht gegeben. Inwieweit chinesische Bieter darüber hinaus die internationalen Anforderungen beispielsweise bei Arbeits-, Menschenrechts- oder Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, die für Unternehmen in der EU selbstverständlich sind, ist nicht transparent. Des Weiteren unterliegen Bieter aus China nicht den strengen Vorschiften über staatliche Beihilfen, was wiederum zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führt.



"Garantierten Marktzugang sollten Unternehmen aus Drittländern nur dann genießen, wenn ein verbindliches bilaterales Abkommen besteht, das beidseitig einen gleichen, transparenten und diskriminierungsfreien Marktzugang gewährt. Andernfalls muss ein Ausschluss erfolgen dürfen", erklärt Ackermann.



Große Marktbedeutung Chinas



In seinem Positionspapier beschreibt der VDMA insgesamt sieben Themenfelder, in denen aus seiner Sicht Handlungsbedarf besteht. Diese sind:



- Subventionen,

- öffentliche Ausschreibungen,

- EU-Fusionskontrolle,

- Auslandsinvestitionen,

- Belt and Road Initiative,

- Exportfinanzierung,

- Exportkontrolle.



Deutschland ist für China der zweitwichtigste ausländische Lieferant im Maschinenbau. Gleichzeitig ist der chinesische Maschinenbau in den vergangenen Jahren zum zweitwichtigsten ausländischen Lieferanten für Deutschland und Europa aufgestiegen. China hat auch als Investitionsstandort große Bedeutung gewonnen. Nur in den USA haben die Unternehmen der deutschen Investitionsgüterindustrie mehr Niederlassungen gegründet. Der deutsche Maschinenbau bietet aktuell rund 70.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in China an. "Deutschland tut viel, um diese positive Entwicklung weiter voranzutreiben. China ist nun gefordert, seinerseits Maßnahmen für ein "level playing field" umzusetzen", fordert Ackermann. (13.01.2020/ac/a/m)







