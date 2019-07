Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Sachverständigenrat plädiert - wie auch der VDMA - für marktwirtschaftliche Lösungen im Klimaschutz. Ein Emissionshandelssystem gleichermaßen für alle Sektoren wäre aber der falsche Weg, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Wie der VDMA plädiert auch der Sachverständigenrat dafür, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten das Klima besser zu schützen. VDMA und Sachverständigenrat stimmen darin überein, dass eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes langfristig sektorübergreifend ausgestaltet sein muss. Ein Emissionshandelssystem für alle Sektoren wäre aber der falsche Weg. Dies würde völlig unterschiedliche Betroffene in ein einheitliches System zwingen. Ein Markt mit Teilnehmern unterschiedlicher Preissensitivitäten und Investitionshorizonten würde nicht effizient funktionieren.Die weitere Idee des Sachverständigenrats, ein separates Emissionshandelssystem für Gebäude und Verkehr zu etablieren, wäre ein gangbarer Weg, wenn damit die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht beeinträchtigt wird. Grundsätzlich sieht der Maschinenbau jedoch die Notwendigkeit, alle Abgaben und Umlagen zu reformieren, die Energieträger betreffen. Benzin, Diesel oder Strom müssen zukünftig nach ihrer Klimaschädlichkeit bepreist werden. Damit schaffen wir einen tatsächlich marktwirtschaftlichen und sektorübergreifenden Ansatz. Dies würde die weitere Entwicklung klimafreundlicher Technologien fördern, was zur Erreichung der Pariser Ziele unabdingbar ist." (12.07.2019/ac/a/m)