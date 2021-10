Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission für das nächste Jahr unterstreicht den starken Gestaltungswillen der EU-Exekutive. Sie will den grünen und digitalen Wandel in Europa voranbringen und das ist auch richtig. Die mehr als 60 Einzelmaßnahmen für 2022 zeigen aber auch, dass die EU-Behörde den Mitgliedsstaaten, Unternehmen und Bürgern nicht nur erhebliche Veränderungsbereitschaft abverlangt, sondern auch weitere Belastungen zumuten wird. Gerade in dem für den Maschinenbau so wichtigen Bereich der Produktregulierung tritt die Kommission weiter aufs Gaspedal. Sie darf dabei aber nicht vergessen, dass das alles auch umgesetzt werden muss.Bereits verabschiedete und auf dem Tisch liegende EU-Initiativen fordern schon jetzt immense Anstrengungen in den Unternehmen, aber auch von Behörden, diese umzusetzen. Deshalb ist es entscheidend, dass die EU-Kommission bei den angekündigten Vorschriften die Belastungen gering hält und den Unternehmern Luft für Innovationen lässt. Sonst droht der digitale und grüne Wandel zu scheitern. Nur mit technologieneutralen und marktkonformen Regeln können die Ziele erreicht werden." (19.10.2021/ac/a/m)