Zum Jahreswirtschaftsbericht 2020 erklärt VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers:



"Dass die Prognose der Bundesregierung eine leichte Aufhellung der Konjunktur verspricht, mag beruhigend klingen. Der Jahreswirtschaftsbericht 2020 gibt aber insgesamt keinen Anlass zur Entwarnung. Der Standort Deutschland bleibt unter Druck, nicht nur wegen globaler Handelskonflikte. Viele Probleme sind hausgemacht. Dazu gehört vor allem die steuerlichen Rahmenbedingungen, die längst nicht mehr international konkurrenzfähig sind.



Die Unternehmen brauchen ein einfacheres und unbürokratisches Steuerrecht mit international wettbewerbsfähigen Steuersätzen für Kapital- und Personengesellschaften und schnelleren Abschreibungsmöglichkeiten. Ohne mehr Spielraum für private Investitionen riskieren wir weiter unsere an sich gute Wettbewerbsposition." (29.01.2020/ac/a/m)







