Auch der Auftragseingang ist in China in der zweiten Jahreshälfte rückläufig. 44 Prozent der befragten Unternehmen berichten, dass sich der aktuelle Auftragseingang über dem normalen Bereich befindet. Im Frühjahr waren es noch 55 Prozent. "Das war abzusehen. Das hohe Niveau aus den ersten Monaten des Jahres ließ sich nicht halten", erklärt Barkowsky. Die Aufträge aus dem Ausland, relevant für zwei Drittel der Unternehmen (68 Prozent), haben dagegen leicht zugelegt.



Bremsfaktoren schlagen stärker zu Buche



Mehr Unternehmen sehen sich mit Faktoren konfrontiert, die ihren Geschäftsbetrieb behindern. Waren es im Frühjahr nur 30 Prozent, klagen nun 55 Prozent über konkrete Bremsfaktoren. Allen voran steht der Mangel an Rohstoffen und Materialien, welcher sich in den vergangenen sechs Montaten erheblich verstärkt hat; 62 Prozent der Unternehmen sehen sich hiervon betroffen, im Frühjahr waren es lediglich 44 Prozent. Engpässe bei der Stromversorgung stellten für 32 Prozent der Firmen eine Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Coronapandemie sind nach wie vor deutlich spürbar, werden aber nicht mehr so stark wahrgenommen wie noch vor sechs Monaten: der Wert fiel von 93 Prozent auf 43 Prozent. Dagegen zeichnet sich beim Personalmangel eine Verschärfung ab. Stellte dieser Faktor im Frühjahr nur für 14 Prozent der Betriebe eine Herausforderung dar, sind es nun fast doppelt so viele (26 Prozent).



Für 2022 Wachstum auf niedrigerem Niveau erwartet



Die Umsatzentwicklungen in China waren in diesem Jahr für viele Maschinen- und Anlagenbauer besser als ursprünglich erwartet. Im Frühjahr schätzten die Teilnehmer ihr Umsatzwachstum für 2021 im Durchschnitt auf 17 Prozent, in der Herbstumfrage werden nun erfreuliche 22 Prozent prognostiziert. Die Erwartungen für 2022 liegen mit plus 10 Prozent deutlich darunter, sind aber immer noch auf gutem Niveau. "Die Aussichten für 2022 sind verhalten optimitisch. Die Unternehmen erwarten, dass es im Zuge der Olympischen Winterspiele im Februar zu Einschränkungen kommen wird. Dagegen ist Stromknappheit, die den Grossteil der Unternehmen im Herbst noch vor große Herausforderungen gestellt hatte, aktuell kein Thema mehr", sagt die VDMA-Expertin.



Zahl der ausländischen Mitarbeiter rückläufig



Von den Firmen, die in China ausländisches Personal beschäftigen, berichten 23 Prozent über rückläufige Zahlen, bei 68 Prozent ist der Anteil dagegen stabil geblieben. "Die Zahl der Mitarbeiter aus dem europäischen Raum in China ist mit der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. China ist vor allem aufgrund der anhaltenden Reiserestriktionen aus dem Ausland unattraktiv geworden. Auch 2022 dürften die Reiserestriktionen weiterbestehen. Auch werden die Kosten für ausländisches Personal im kommenden Jahr ansteigen, wenn bisher gegebene Steuererleichterungen dann wegzufallen drohen. Das muss entweder von der Firma kompensiert werden oder der Mitarbeiter erfährt schmerzliche Gehaltseinbussen", analysiert Barkowsky. (07.12.2021/ac/a/m)







