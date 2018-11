XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA könnte bei der geplanten Batteriezellfabrik zum Zug kommen - Aktienanalyse

Im Rahmen der "Vernetzungskonferenz Elektromobilität" hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zuversichtlich gezeigt, dass sich um die Jahreswende 2018/19 ein erstes Batteriezellkonsortium in Deutschland etablieren wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur VARTA-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1).

Das Interesse aus der Industrie, sich daran zu beteiligen werde zunehmend größer. Die Gründe dafür würden sicherlich auch in der immensen Größenordnung des Projekts liegen. Allein das Bundeswirtschaftsministerium wolle eine Mrd. Euro bis 2021 an Fördermitteln bereitstellen. Die Gesamtinvestitionen zum Aufbau einer Fabrik dürften noch weitaus höher liegen. Laut Medienberichten würden sich derzeit drei Industriekonsortien, darunter zwei internationale bilden. Der Batteriekonzern VARTA, der Chemiekonzern BASF sowie der Autobauer Ford seien dagegen Kandidaten für ein deutsches Konsortium - wobei noch offen sei, ob sich daran auch Volkswagen beteilige. Gerade VARTA habe gute Chancen, bei dem Megaprojekt zum Zug zu kommen. Schließlich verfüge das Unternehmen über großes Knowhow in der Lithium-Ionen-Technologie.

Auch abgesehen davon sei der Experte für Mikrobatterien im Bereich Hörgeräte sowie bei Lösungen für "Hearables", "Power Packs" und Energiespeicher, gut unterwegs. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten um elf Prozent auf gut 200 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um rund 27 Prozent auf 38,9 Mio. Euro geklettert. Während VARTA für das gesamte Geschäftsjahr unverändert einen Umsatz zwischen 270 Mio. und 273 Mio. Euro erwarte, sei die EBITDA-Prognose von 48 Mio. bis 50 Mio. Euro auf 49 Mio. bis 51 Mio. Euro angehoben worden.