Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (12.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz des verhaltenen Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr sei die Zuversicht bei VARTA ungebrochen: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Wir haben zudem bereits die nächste Wachstumsoffensive gestartet," so Vorstand Herbert Schein. "Aktionär"-Leser würden wissen: Großen Anteil am weiteren Wachstum dürfte die geplante E-Offensive haben. Doch hier halte sich der Batteriehersteller noch (!) bedeckt.VARTA wolle im Bereich CoinPower wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und so ordentlich Geld in die Kasse zu spülen. Die Konkurrenz sitze dem Konzern im Nacken. Mit seinem Innovationsplan wolle VARTA die Wettbewerber aber auf Distanz halten. So solle unter anderem die Energiedichte weiter erhöht und die Produktionsgeschwindigkeit gesteigert werden.Mit dem Cashflow aus dem laufenden Geschäft und der hohen Eigenkapitalquote von 42,6 Prozent sei der Konzern solide aufgestellt, um die Zukunftsinvestitionen zu finanzieren - also auch, um mit seiner neu entwickelten V4Drive-Rundzelle mit der E-Mobilität den nächsten Wachstumsmarkt anzusteuern.Zur Erinnerung: Die V4Drive diene im Auto zunächst nicht als alleinige Antriebsbatterie, sondern als sogenannter Booster, der in Premium- und Sportfahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingesetzt werde, um die Beschleunigung kurzfristig zu optimieren. Erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge würden ab 2024 erwartet. Im Anschluss wolle der Konzern mit noch größeren Zellenformaten auch innovative Antriebsbatterien für E-Autos bauen. Die Produktion dürfte etwas zeitversetzt starten - also genau dann, wenn der Ramp-up für Elektroautos ab 2025 richtig an Fahrt gewinne.Die angekündigte Wachstumsoffensive mit dem Einstieg in das E-Mobility-Geschäft sorge weiter für Fantasie. Weitere Details zum Fahrplan oder neuen Partnern könnten der Aktie frische Impulse liefern und das Vertrauen der Anleger in die VARTA-Story stärken."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 12.04.2022)