XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,90 EUR +2,80% (06.01.2021, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (07.01.2021/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - VARTA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Lieblingsansätze verknüpfe das trendfolgende Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit der Auflösung charttechnischer Konsolidierungsmuster. Diese Herangehensweise verbinde praktisch das Beste aus zwei verschiedenen Welten. Während ein RSL-Wert von größer als 1 für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere der Ausbruch aus einer Konsolidierungsformation, dass der zugrundeliegende Trend wieder Fahrt aufnehme. Genau diese Konstellation liege derzeit bei der VARTA-Aktie vor. Nachdem der RSL-Koeffizient über die letzten Monate ein wenig auskonsolidiert habe, liege er inzwischen mit knapp 1,11 wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Gleichzeitig sei dem Titel in dieser Woche der Ausbruch aus der seit September bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 116,93 EUR) gelungen. Dank dieser Weichenstellung dürfte das bisherige Allzeithoch von Anfang September bei 138,70 EUR noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Oberhalb des angeführten Rekordstandes ergebe sich in Form der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Herbstkorrektur das nächste Anlaufziel bei 153,79 EUR. Um den beschriebenen Rückenwind nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft nicht mehr in die o. g. Flagge zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.01.2021)