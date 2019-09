Anleger sollten dabei bleiben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Den Stoppkurs sollte man auf 72,50 Euro nachziehen. Interessierte Anleger sollten den Kursen nicht hinterherlaufen und vor einem Einstieg deutliche Rücksetzer abwarten. (Analyse vom 06.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (06.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriekonzerns VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) komme bei seinen Bemühungen um den Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Europa voran. Neun europäische Staaten hätten am Mittwoch das Arbeitsprogramm für einen zweiten europäischen Batterieverbund beschlossen, wie das Ministerium am Freitag mitgeteilt habe. Zuerst habe das "Handelsblatt" darüber berichtet. Welche Firmen in dem Konsortium dabei seien, sei zunächst nicht offiziell bekannt geworden. Laut Informationen des "Handelsblatt" sollten unter anderem die deutschen Unternehmen BMW , BASF und VARTA dabei sein.Altmaier habe erklärt, innerhalb eines Jahres sei es gelungen, zwei europäische Großprojekte zur Batteriezellfertigung auf das Gleis zu setzen. Die Projekte sollten als "Important Projects of Common European Interest" (IPCEI) realisiert werden. Deutsche Unternehmen hätten in beiden Projekten eine tragende Rolle gespielt, habe es geheißen.Das Wirtschaftsministerium fördere den Aufbau einer Batteriezellfertigung mit einer Milliarde Euro. Die Förderung solle dazu beitragen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland und Europa zu erhalten und aufzubauen. In Deutschland sei ein besonderer Fokus auf Projekten in Strukturwandel-Regionen geplant, habe es mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg geheißen.In einem ersten Verbund, einem deutsch-französischen Konsortium, sei auch Opel dabei, wie bereits bekannt geworden sei. Weitere Partner seien die Opel-Muttergesellschaft PSA und der französische Batteriehersteller Saft.Fakt sei: Bei 23 Euro habe die VARTA-Aktie fast niemand haben wollen, zu langweilig das Geschäftsmodell, zu überschaubar das Wachstumspotenzial der Microbatterien, zu vorsichtig das Management, was die Expansionspläne angehe. Jetzt, bei einem Kurs von 89 Euro, sei das Interesse so groß wie nie zuvor.VARTA stelle in erster Linie wieder aufladbare Batterien sowie Lithium-Ionen-Knopfzellen für schnurlose Kopfhörer und Hörgeräte her. Kunden seien zum Beispiel Bose, Fitbit, Google und Samsung.In der Sparte Power & Energy fertige VARTA Energiespeicher für Firmen und speziell für den privaten Gebrauch.Dass VARTA beim Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Europa mit von der Partie sei, spreche für das Know-how. Allerdings: Ob das die aktuell hohe Bewertung rechtfertige, dürfe bezweifelt werden. Immerhin werde VARTA derzeit an der Börse mit einem überaus sportlichen Kurs/Umsatz-Verhältnis von 5,3 und einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 85 für 2019 gehandelt.