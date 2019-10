Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (08.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die Aktie von VARTA habe in den letzten Tagen wieder einen Gang hochgeschalten. Nach einer kurzen Konsolidierung sehe es ganz danach aus, als würde das Papier bald die 100-Euro-Marke in Angriff nehmen. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie des Batterieherstellers?Die Aktie von VARTA sei nach einer mehrwöchigen Konsolidierung auf ein weiteres Rekordhoch geklettert. Das Papier notiere am Dienstag bei 91,10 Euro und nähere sich der runden Marke von 100 Euro. In den vergangenen Wochen und Monaten sei am Markt immer wieder spekuliert worden, der Batteriespezialist könne die Batterien für neue Airpods von Apple liefern, aber möglicherweise auch für die neuen Echo Buds von Amazon.Die Form und die Produkteigenschaften der kabellosen Kopfhörer Echo Buds hätten dies nahe gelegt, habe Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank vor kurzem argumentiert. Echo Buds von Amazon hätten in ihrer Form sehr den entsprechenden Geräten von Samsung Galaxy geähnelt - für die wiederum VARTA die Lithium-Ionen-Batterien liefere. Alles in allem sei der Markt für kabellose Kopfhörer noch immer in einer Frühphase.Hinzu komme eine neue Kaufempfehlung von Berenberg. die Präsentation des Batterieherstellers VARTA habe auf einer Konferenz am meisten begeistert, so Analystin Charlotte Friedrichs in ihrer neuesten Studie. Das Unternehmen profitiere weiterhin von einer positiven Nachtfrageentwicklung und bereite sich darauf vor, die Produktionskapazitäten für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien über das zuvor verkündete Ziel hinaus zu erweitern. Ihr Kursziel liege bei 100 Euro.Dass VARTA beim Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Europa mit von der Partie sei, spreche für das Know-how. Allerdings: Ob das die aktuell hohe Bewertung rechtfertige, dürfe bezweifelt werden. Immerhin werde VARTA derzeit an der Börse mit einem sehr sportlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 90 für 2019 gehandelt. Wer investiert sei, bleibe dennoch dabei. Die Aktie überzeuge seit Wochen durch ihre Relative Stärke. Der Stoppkurs sollte jedoch auf 77,50 Euro nachgezogen werden.Interessierte Anleger sollten den Kursen nicht hinterherlaufen und vor einem Einstieg deutliche Rücksetzer abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2019)Mit Material von dpa-AFX