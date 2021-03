Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

108,70 EUR -2,42% (04.03.2021, 11:31)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

109,30 EUR -2,24% (04.03.2021, 11:16)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (04.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die operative Entwicklung bei VARTA und die Aussichten des Batterieherstellers hat DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Weder von Seiten des Unternehmens noch von den Analysten gebe es Neuigkeiten. Selbst bei den Short-Sellern tue sich wenig. Aus charttechnischer Sicht drohe dennoch ein weiterer Rücksetzer.Die VARTA-Aktie sei nach einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr deutlich in die Knie gegangen. Die Luft scheine vorerst raus zu sein. Falle die Aktie unter die horizontale Unterstützung bei 105 Euro, dürfte es schnell in Richtung der psychologisch und charttechnisch wichtigen Unterstützung bei 100 Euro gehen. Ein prozyklisches Kaufsignal mit dem Sprung über die 125-Euro-Marke rücke damit in weite Ferne.Frischen Schwung könnte die Aktie bekommen, wenn der Batteriehersteller die marktreife Übertragung seiner innovativen Technologie auf größere Zellformat gelinge. Diese könnten dann in Zukunft auch in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden - also in den boomenden Wachstumsmärkten schlechthin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: