Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (22.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA bleibe am Puls der Zeit. Der Weltmarktführer für Hörgeräte- und Kopfhörerbatterien sei dabei, seine Technologie auch auf größere Zellformate zu übertragen. Nachdem die Befürchtungen eines zunehmend harten Wettbewerbs im Bereich der kleinen Lithium-Ionen-Batterien aufgekommen seien, habe der Ausbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate der Aktie neue Fantasie verliehen. Analysten würden aber vorerst skeptisch bleiben.Mit der erfolgreichen Übertragung der Technologie auf größere Zellformate könnten die Lithium-Ionen-Batterien aus dem Hause Varta in Zukunft auch in Elektroautos eingesetzt werden. Die neue Zelle im Format 21700 solle das Auto aber nicht alleine antreiben. Die V4Drive diene dem Vernehmen nach mehr als Unterstützung einer normalen Elektro-Antriebs, beispielsweise bei der Beschleunigung. Vorteil: Die V4Drive könne sich wegen ihrer geringen Größe innerhalb weniger Minuten während der Fahrt wieder aufladen und zudem platzsparend verbaut werden. Die neue Zelle könnte also bei optimierten Antriebskonzepten vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment oder bei Sportwagen zum Einsatz kommen und dort mit dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu senken. Für alle Autobauer ein sehr wichtiges Thema.Die neue Zelle solle zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen (Baden-Württemberg) auf einer Pilotlinie produziert werden. "Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen", so Vorstand Herbert Schein in einer kurzen Pressemitteilung. Aus dieser Entwicklungsstufe könnten wiederum neue Formate entstehen, die dann weiteren Bereichen eingesetzt werden könnten. Details wolle VARTA zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.Autobauer scheinen von der neuen Batteriezelle zwar angetan zu sein. Auch von Analysten werde der Vorstoß in größere Dimensionen begrüßt. Die möglichen Auswirkungen auf die Aktie würden dabei allerdings unterschiedlich bewertet.Vielleicht gibt es am 31. März mit der Vorlage des geprüften Jahresabschlusses für 2020 weitere Details zu dem Thema VF4Drive - und damit auch frische Impulse für die VARTA-Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFX