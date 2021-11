Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (17.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Mit seiner neuen Lithium-Ionen-Zellenfabrik am Standort Nördlingen habe das TecDAX-Unternehmen die Infrastruktur, um bis zu 400 Millionen Knopfzellen p.a. produzieren zu können. Anleger würden sich aber schon seit längerem sorgen, dass der Konzern gerade in dem Bereich mit den Knopfzellen größere Probleme mit Billig-Konkurrenz bekommen könnte. Der Vorstand bleibe hingegen zuversichtlich.Vergangenes Jahr habe VARTA unter anderem eine neue Liefervereinbarung mit dem koreanischen Elektronikriesen Samsung abgeschlossen, nachdem man zuvor über Patente gestritten habe. Das habe die Investoren zunächst beruhigt. Auch Apple gelte als Großkunde von VARTA. Die Knopfzellen würden unter anderem in teuren kabellosen Kopfhörern - so genannten True Wireless Stereo Headsets (TWS) - zum Einsatz kommen, die seit geraumer Zeit boomen würden, aber auch in Hörgeräten.In den ersten neun Monaten habe sich nun ein ungewohntes Bild für VARTA geboten - der Gesamtumsatz sei zurückgegangen. Aufgrund der Schwäche bei Lithium-Ionen-Zellen und Mikrobatterien sei der Erlös insgesamt um 1,3 Prozent auf 622,3 Mio. Euro gefallen. In der Sparte mit Knopfzellen habe sich der Rückgang beschleunigt - sei es nach sechs Monaten noch ein Minus von 2,7 Prozent gewesen, habe dieses nun nach neun Monaten schon bei 5,9 Prozent gelegen. Rechnerisch bedeute das in Q3 allein einen Umsatzschwund von gut elf Prozent.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link