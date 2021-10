Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (14.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe sich nach dem starken Abverkauf während der Sommermonate wieder fangen können. Seit letzter Woche habe das Papier in der Spitze über 13 Prozent an Wert gutmachen können. Der Blick auf das Chartbild trübe jedoch die gute Stimmung. Dieses Signal könnte jetzt gefährlich werden.Bei der VARTA-Aktie gehe es heiß her. Seit Jahresbeginn sei das Chartbild von starken Ausschlägen in beide Richtungen geprägt. Allein zwischen Mitte August und Anfang September habe der Titel über 30 Prozent verzockt. An der massiven Unterstützungszone, die von den markanten Zwischentiefs bei 105,10 und 110,60 Euro ausgehe, habe der Abverkauf jedoch letzte Woche endlich sein Ende gefunden.Nachdem an dieser Marke ein Rebound geglückt sei und die Aktie seitdem rund 13 Prozent habe zulegen können, belaste nun ein charttechnisches Verkaufssignal. Am gestrigen Mittwoch habe die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie bei 129,81 Euro von oben nach unten gekreuzt. Dies werde in der Charttechnik als Todeskreuz bezeichnet und ziehe häufig einen kurzfristigen Verkaufsdruck mit sich. Wegen des überkauften Stochastik-Indikators sowie Schlusskursen über dem oberen Bollinger-Band bei 124,48 Dollar dürfte sich dieser weiter erhöhen.Überkaufte Indikatoren-Werte und das Todeskreuz seien deutliche charttechnische Warnsignale. Die Wahrscheinlichkeit auf eine kurze Verschnaufpause sei daher im Moment recht hoch. Technische Entwarnung gebe es erst, wenn der GD200 nachhaltig überwunden worden sei.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG:Aktien von VARTA befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".