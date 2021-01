XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,60 EUR +3,75% (20.01.2021, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,60 EUR +3,75% (20.01.2021, 13:19)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (20.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.So langsam komme die VARTA-Aktie nach dem verlorenen Jahr 2020 in Schwung und habe zumindest wieder die Marke von 120 Euro übersprungen. Nach einem fulminanten Anstieg gestern lege das Papier des Ellwanger Konzerns heute weiter zu.Bis zum im September 2020 erreichten Allzeithoch von knapp 139 Euro würden jetzt noch 17 Euro fehlen. Und selbst dann wäre VARTA noch immer nicht zu teuer. Der faire Wert des deutschen Batterieherstellers liege aktuell bei mindestens 200 Euro. Und bei diesem Niveau sei die definitiv vorhandene Fantasie eines Einstiegs in die Produktion von Batterien für Elektroautos noch gar nicht eingepreist. Nicht ohne Grund sei die VARTA-Aktie Maydorns Top-Favorit für das Börsenjahr 2021.Das würden andere Experten anders sehen. Weiterhin sei VARTA eine der am stärksten leerverkauften Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Zuletzt hätten jedoch einige der auf fallende Kurse spekulierenden Hedgefonds damit begonnen, ihre Positionen zu verkleinern. Setze sich dieser Trend fort, dann werde dies zu einer Beschleunigung der Aufwärtsbewegung bei VARTA führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: