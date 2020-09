Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

125,70 EUR -0,32% (09.09.2020, 14:55)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

125,50 EUR +0,40% (09.09.2020, 15:12)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (09.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt wachse und die Nachfrage nach VARTA-Produkten sei ungebremst hoch, VARTA habe, wenn man so wolle, gewissermaßen ein Luxusproblem. Der Markt für so genannte Wearables explodiere. Anbieter wie Apple, Samsung & Co würden für ihre Fitnessarmbänder, Uhren und Smartphone-Kopfhörer weitaus mehr Batterien (CoinPower) von VARTA brauchen, als derzeit verfügbar seien.Aufgrund der hohen Nachfrage habe VARTA im Zuge der Halbjahreszahlen sogar die Prognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. "Weil wir weiterhin in allen unseren Segmenten sehr gute Entwicklungen im vergangenen halben Jahr hatten - vor allem im Bereich unserer CoinPower-Zellen. Die Nachfrage nach unseren Produkten ist ungebremst hoch", habe Varta-Vorstand Herbert Schein gegenüber dem "Aktionär" gesagt.VARTA habe noch Potenzial. Das Team um Vorstand Schein wolle die Energiedichte der Batterien um 50 Prozent verbessern. "Die höhere Dichte erreichen wir zum einen durch die bessere Ausnutzung des Innenvolumens der Batteriezelle durch neue, präzise Produktionsanlagen und - jetzt wird es etwas technischer - mit einer Elektrochemie mit höherer Energiedichte", habe Schein gegenüber dem "Aktionär" gesagt. Das bedeute, eine höhere Leistung auf immer kleinerem Raum.Mehr noch: VARTA wolle die Lithium-Ionen-Technologie auch auf größere Formate übertragen. Energiespeicher wären eine Möglichkeit. Damit könnten Besitzer von Solaranlagen ihren Strom selbst speichern. Eine attraktive Sache.390 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr, ein Plus von 158 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA sei um 174 Prozent auf 102 Millionen Euro geklettert, die Marge habe bei stolzen 26 Prozent gelegen. VARTA liege auf Kurs. Sogar die Ziele für das Gesamtjahr habe Vorstand Herbert Schein nach oben geschraubt. Die Bewertung sei sportlich, keine Frage. Die Marktstellung von VARTA jedoch sei beeindruckend.Die Aktie sollte bald einen neuen Anlauf Richtung Allzeithoch unternehmen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)