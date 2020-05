Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,50 EUR +8,38% (15.05.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

83,85 EUR +12,25% (15.05.2020, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (15.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Starke Geschäftszahlen des Ellwanger Unternehmens hätten am Freitag die Anleger begeistert. Mit einem kräftigen Kurssprung habe es das Papier deutlich über den Bereich um 80 Euro geschafft, wo es im April noch Widerstand gegeben habe. Der MDAX-Titel habe damit auch den höchsten Stand seit Februar erreichen. Die Kursverluste durch den Coronavirus habe die VARTA-Aktie inzwischen fast komplett ausgeglichen.VARTA sei robust ins neue Geschäftsjahr gestartet, wie aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen hervorgehe. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen bestätigt. Ein Börsianer habe von sehr guten Ergebnissen und großer Beruhigung gesprochen, dass der Batteriehersteller weiter keine Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise spüre. VARTA habe v.a. von der Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen z.B. für kabellose Premium-Kopfhörer profitiert. Die Zellen würden auch an Apple geliefert.Mit dem heutigen Kurssprung sei der VARTA-Aktie der Sprung über das Aprilhoch bei 80,75 Euro gelungen. Nun gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: