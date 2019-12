Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (16.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Die Aktie von VARTA habe nach einer famosen Jahresperformance in den letzten Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Dennoch würden die Analysten weiter zuversichtlich bleiben. Stelle der jüngste Rücksetzer eine neue Kaufchance dar?VARTA gehöre zu mehreren Unternehmen, die von einer Milliardenförderung für die europäische Batteriezellfertigung profitieren sollten. Die EU-Wettbewerbshüter hätten dafür erst jüngst grünes Licht gegeben. Bei VARTA gehe es um die Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Technologie und dabei um die Entwicklung sogenannter Silizium-dominierter Anoden. Diese neue Technologie solle in die Massenproduktion überführt werden - sowohl für bestehende als auch für größere Zellenformate, die zum Beispiel für Elektro-Autos genutzt würden.Stephan Klepp von der Commerzbank gebe zu bedenken, dass der Zeitpunkt und die Höhe jeglicher Subventionen für Batteriezellen für VARTA aktuell noch unklar sei. Während einige Kapitalmarktteilnehmer immer noch besorgt seien, dass VARTA in die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien für die Autoindustrie einsteigen könnte, sehe Klepp dieses Risiko nicht. Zumal deutsche Autobauer zögern würde, sich klar zu einer deutschen Lithium-Ionen-Batteriezellversorgung zu bekennen, die bislang nicht existiere. Ungeachtet dessen sei VARTA für den Commerzbank-Experten eindeutig ein "Kauf". Sein Kursziel laute 135 Euro.VARTA werde an der Börse aktuell mit 4,69 Milliarden Euro bewertet, Und das bei einem geschätzten Umsatz von 682 Millionen Euro für 2020. Das bedeute ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,9. Analysten würden den Gewinn pro Aktie im Jahr 2020 auf 2,03 Euro schätzen. Mache ein KGV von 55. Die Bewertung sei also überaus sportlich.Aus charttechnischer Sicht ist jedoch der Kauf der VARTA-Aktie mit einer kleinen Position vertretbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Konsolidierung habe bis auf den Aufwärtstrendkanal bei 109 Euro gereicht. Die Aktie habe in den letzten Monaten mit relative Stärke geglänzt. Gut möglich, dass VARTA das Momentum wieder aufnehme und bis Ende Januar bis 130 Euro klettere. Der Stoppkurs laute 95,00 Euro. (Analyse vom 16.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link