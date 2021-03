Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

127,70 EUR -1,16% (17.03.2021, 08:44)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

128,00 EUR +14,39% (16.03.2021)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (17.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Neben der Entwicklung der nächsten Generation kleinformatiger Lithium-Ionen Zellen mit höheren Energiedichten lege VARTA den Schwerpunkt seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit derzeit auch auf die Übertragung seiner Technologie auf größere Zellformate. Erweise sich diese Arbeit als erfolgreich, könnten diese dann in Zukunft in Elektroautos und stationären Batteriespeichern eingesetzt werden. Die Tür zu einem weiteren Wachstumsmarkt würde aufgestoßen.VARTA würden die meisten Anleger als Weltmarktführer für Hörgeräte- und Kopfhörerbatterien kennen. Doch der Konzern aus dem schwäbischen Ellwangen könnte in Zukunft auch in größere Dimensionen vorstoßen.Unterstützung komme vonseiten des Bundeswirtschaftsministerium, das zwei Großprojekte zur Batteriezellinnovation fördere. Sie würden als sogenannte "Important Projects of Common European Interest" (IPCEI) realisiert und Projekte aus mehreren europäischen Mitgliedstaaten umfassen. VARTA sei Teil des ersten IPCEI, hier würden 17 Unternehmen aus sieben Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten.Nun habe VARTA nachgelegt: "Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen", so Vorstand Herbert Schein gestern in einer kurzen Pressemitteilung. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive solle zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden. Die neue Zelle könnte in Zukunft bei neuen und optimierten Antriebskonzepten zunächst vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen. Details wolle der Batteriehersteller zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben."Der Aktionär" habe zuletzt mehrfach darauf hingewiesen, dass der Aktie mit dem Aufbau der Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate mittelfristig neue Fantasie eingehaucht werden könnte. Gestern hätten Anleger einen Vorgeschmack bekommen. Die Aktie sei um über 15 Prozent nach oben gesprungen und habe oberhalb der charttechnisch wichtigen Marke von 125 Euro geschlossen. Erweise sich das Kaufinteresse als nachhaltig, könnte die Aktie einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Spannend dabei sei auch die Frage, wie die Statements der zuletzt eher pessimistisch gestimmten Analysten ausfallen würden. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link