XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,20 EUR -4,83% (21.09.2020, 11:34)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

114,50 EUR -4,50% (21.09.2020, 11:48)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (21.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Zum Auftakt der neuen Handelswoche stehe die VARTA-Aktie unter Druck. Grund hierfür seien erneut die Leerverkäufer. Zuletzt habe der Shortseller Melvin Capital Management LP seine Position vergrößert. Inzwischen sei die Positionsgröße von 2,82 auf 2,90% angestiegen. Demnach shorte Melvin Capital Management LP rund 1,17 Mio. VARTA-Aktien, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte.Das Chartbild sei deutlich angeschlagen. Die Shortseller die VARTA-Aktie würden weiter nach unten drücken. Mittlerweile sei der Kurs der 50-Tage-Linie bei 114,50 gefährlich nahe gekommen. Falle diese Unterstützung, drohe ein Test der Aufwärtstrendlinie bei 113,73 Euro. Gelinge an dieser Marke keine Trendwende, liege die nächste Auffangmarke in Form der 200-Tage-Linie, bei 92,51 Euro.Könne sich VARTA nicht gegen den Abwärtsdruck wehren, drohe Ungemach. Bereits investierte Anleger sollten an den Papieren festhalten, aber den Stoppkurs bei 95 Euro beachten. Neueinsteiger sollten dagegen nicht ins fallende Messer greifen und vorerst an der Seitenlinie ausharren, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: