Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (23.01.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Kursverluste zum Teil wieder aufgeholt - AktienanalyseDie Aufregung um VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) legt sich langsam wieder, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem die Aktie von 128 auf 72,60 Euro eingebrochen sei, habe der MDAX-Titel fast ein Fünftel der Verluste wieder aufgeholt. Wegen der ungebrochen steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen habe der Batteriehersteller zum vierten Mal innerhalb eines Jahres angekündigt, die Produktionskapazitäten ausbauen zu wollen. Nachdem die Planungen ursprünglich bereits auf mehr als 150 Mio. Zellen jährlich ab 2022 angehoben worden seien, wolle VARTA nun die Voraussetzungen für 200 Mio. Zellen jährlich schaffen, wobei die Erweiterung bereits bis Ende 2021 umgesetzt werden solle. Bereits bis Mitte dieses Jahres wolle VARTA in der Lage sein, mindestens 100 Mio. Zellen jährlich herzustellen. Dies gehe auch mit rund 600 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland einher. Dafür seien zusätzliche Investitionen von rund 125 Mio. Euro nötig. Finanziert werden solle das Vorhaben auch aus dem operativen Barmittelfluss.Zudem stehe VARTA eine Kreditlinie zur Verfügung. "Wir verzeichnen weiterhin einen enorm hohen Auftragsbestand", habe Finanzchef Steffen Munz gesagt. Damit zerstreue der Manager Befürchtungen, die nach einer Commerzbank-Studie aufgetaucht seien. Weil das Unternehmen womöglich nicht mit der Produktion hinterherkomme, sollten große Kunden auch auf Batterien anderer Hersteller gesetzt haben, habe es darin geheißen.Trotz der Empfehlung "reduce" und des auf 82 Euro gesenkten Kursziels beruhigte sich der Aktienkurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: