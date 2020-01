XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (16.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die VARTA-Aktie habe in den vergangenen Tagen ohne Zweifel für Aufsehen gesorgt. Der Markt für Highend-Consumer Batterien wachse sehr dynamisch, so die Einschätzung der Fachanalysten bei EQUI.TS GmbH. Das wichtige Weihnachtsgeschäft sei über Erwartung verlaufen, die Kunden hätte die Abrufe über Planung erhöht, was nach Auffassung der Experten wohl zu Lieferengpässe bei den Entertainmentkunden geführt habe. Der Auftritt chinesischer Wettbewerber - von einem Short-Seller in einem Blog bei www.seekingalpha.com veröffentlicht - sei von VARTA sofort mit juristischen Schritten beantwortet worden (Androhung von Patentverletzungsklagen). Nun folge die operative Antwort.VARTA gehe mit schnellerer und höherer Lieferfähigkeit; bzw. Produktinnovationen bei CoinPower-Batterien jetzt in die Offensive, um die führende Marktstellung bei Highend-Consumer Produkten beschleunigt auszubauen. Die EQUI.TS-Schätzungen würden angepasst. Noch 2020 solle die kommende Batteriegeneration eine um 15% höhere Energiedichte bei hoher Zyklenstabilität aufweisen, was den Kunden neue Produktfeatures ermögliche.Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Tage sehen Thomas Schießle und Daniel Großjohan, Analysten der EQUI.TS GmbH, ein deutlich verbessertes Chancen-/Risiko-Profil und stufen die VARTA-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: