XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

128,90 EUR +1,18% (31.08.2020, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

128,40 EUR -1,98% (31.08.2020, 16:07)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (31.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei der VARTA-Aktie laufe weiter der Kampf um einen stabilen Ausbruch über die beiden früheren Allzeithochs zwischen 128 bis 129,10 Euro. Nachdem der erste Ausbruchsversuch Mitte August im Grunde habe scheitern müssen - zu steil sei die vorangegangene Rally gewesen -, habe das Papier mit 131,30 Euro am Donnerstag und 134 Euro am Freitag diese Marken überwinden können. Der Schlusskurs am letzten Handelstag der Woche sei mit 127,40 Euro wieder darunter gewesen. Und auch heute scheine der nachhaltige Ausbruch nicht zu gelingen.Ein Schlusskurs von (über) 130 Euro bei idealerweise hohem Volumen würde ein neues Kaufsignal generieren. Dann wäre rein charttechnisch der Weg für die VARTA-Aktie nach oben - ohne weitere Widerstände - frei: Es bestünde Rally-Potenzial bis 140 bis 143 Euro und mittelfristig sogar bis in den Bereich von 180 bis 190 Euro.Trotz der mittlerweile recht hohen Bewertung würden die hervorragende Marktstellung und die Wachstumsaussichten für weiter steigende Notierungen sprechen. Jetzt komme es darauf an, dass der nachhaltige Sprung über die 130-Euro-Marke gelinge. Dann sei der Weg nach oben frei und deutlich höhere Kurse auf der imaginären Anzeigentafel. "Der Aktionär" spekuliere seit Mitte Juli auf dieses Szenario, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie: