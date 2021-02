XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

139,70 EUR -9,58% (18.02.2021, 10:27)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von VARTA seien gut gewesen. Man habe zweimal die Prognosen angehoben und dann noch mal drüber gelegt. Zudem habe man noch eine schöne Dividende angekündigt. Die Dividende von 2,50 Euro - der größte Teil als Sonderdividende - sei jedoch nicht das, was die Anleger erwartet hätten. Insgesamt sei es ein bisschen zu schwach gewesen und deshalb sei jetzt die VARTA-Aktie vielleicht wieder unter Druck. Ein Problem sei natürlich auch die Bewertung, so der Aktienprofi. Laut einigen Analysten sei sie zu hoch. So viele Wachstumsunternehmen mit solchen Zuwachsraten habe man aber in Deutschland nicht. Wenn man also in ein solches Unternehmen investieren will, muss man ein höheres Bewertungsniveau akzeptieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 18.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:135,00 EUR -15,63% (18.02.2021, 10:42)