Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

89,64 EUR -0,75% (25.01.2022, 09:31)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

89,72 EUR +0,81% (25.01.2022, 09:17)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (25.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Mit dem Unterschreiten der massiven Unterstützungszone zwischen 99 und 105 Euro habe der TecDAX-Titel in der vergangenen Woche ein Verkaufssignal geliefert. Zum Start in die neue Woche sei die VARTA-Aktie im schwachen Marktumfeld unter die nächste Haltemarke gerutscht. Nach dem imposanten Intraday Reversal an der Nasdaq dürfte die VARTA-Aktie eine Gegenbewegung starten.Im schwachen Marktumfeld habe sich der Aktienkurs gestern der nächsten charttechnischen Unterstützung bei 90 Euro nicht nur genähert, die Marke sei im Tagesverlauf sogar unterschritten worden: Nach einem Tageshoch bei 97 Euro sei die VARTA-Aktie im Tief auf 87,30 Euro abgerutscht, habe sich dann bei 89 Euro aus dem Handel verabschiedet.Doch mit dem Comeback der US-Börsen sollte diese Marke heute wieder zurückerobert werden - zumindest vorerst. Im Raum stehe immer noch ein abrupter Kurswechsel in der US-Geldpolitik. Zuletzt seien durch die US-Notenbank schnellere Zinserhöhungen und eine baldige Reduktion der Bilanz angedeutet worden. Am Mittwoch solle eine Entscheidung verkündet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: