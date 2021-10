Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Seit der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal Mitte August habe die VARTA-Aktie den Rückwärtsgang eingelegt. Zum Start ins Schlussquartal notiere der Titel auf dem Niveau vom Jahresstart. Abgesehen von zwei Ausreißern im Januar/Februar und im August habe sich im Kurs in den ersten neun Monaten wenig getan.Offizielle Neuigkeiten aus der VARTA-Firmenzentrale habe es seit der Vorlage der Halbjahreszahlen am 13. August keine mehr gegeben. Hinter den Kulissen tue sich aber einiges. Am Hauptsitz in Ellwangen würden rund 130 Mitarbeiter im sogenannten "Innovation Tower", der zentralen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, arbeiten.Kein Wunder: Die weltweite Nachfrage nach aufladbaren Batterien dürfte in den kommenden Jahren überproportional steigen. Der Bereich der Unterhaltungselektronik dürfte einen Teil dazu beitragen. Größter Treiber sei aber die E-Mobilität. Passend dazu sei mit der V4Drive-Hochleistungsbatterie im "Innovation Tower" ein entsprechendes Produkt entwickelt worden. Ein erstes nennenswertes Volumen dürfte jedoch nicht vor 2024 vom Band laufen. Der Batteriehersteller zeige sich aber optimistisch, die Fertigung schnell und zuverlässig skalieren zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: