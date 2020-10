Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (05.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Am 31. Dezember werde Steffen Munz als Finanzvorstand (CFO) des Batterieherstellers zurücktreten. Nach knapp drei Jahren scheide der 42-Jährige zum Jahresende auf eigenen Wunsch hin aus und werde sich fortan neuen Herausforderungen widmen. Ab 2021 werde der CFO-Posten von Armin Hessenberger bekleidet. Doch für die Leerverkäufer sei der Wechsel ein gefundenes Fressen.Melvin Capital Management und Maplelane Capital hätten die Mitteilung genutzt, um ihre Positionen erneut zu steigern. Mittlerweile halte Melvin einen Anteil von 3,49 Prozent (zuvor 3,18 Prozent) - Maplelane habe sein Aktienpaket von 1,20 Prozent auf 1,32 Prozent vergrößert. Zusammen mit den Positionen der drei anderen Shortseller würden laut dem Bundesanzeiger derzeit 9,16 Prozent aller VARTA-Aktien leerverkauft.Weiteres Wasser auf die Mühlen der Bären dürfte zudem die Einschätzung von Equits sein. Das Analysehaus habe das Rating für die VARTA-Aktie von "kaufen" auf "halten" gesenkt.Aus Sicht des AKTIONÄR sei VARTA langfristig weiter aussichtsreich. Das Kursziel laute 150 Euro. Engagierte Anleger sollten an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 95,00 Euro beachten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link