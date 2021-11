Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Von den neun Analysten, die sich derzeit näher mit dem TecDAX-Titel beschäftigen würden, würden aktuell fünf zum Verkauf der VARTA-Aktie raten. Florian Pfeilschifter von Stifel ("verkaufen") habe das Kursziel zuletzt von 97 auf 76 Euro reduziert. Damit unterbiete der Experte William Mackie von Kepler Cheuvreux, der sein Kursziel zuvor bereits von 96 auf 80 Euro gesenkt habe. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten sei nach der Prognosesenkung damit von 115 auf 100,89 Euro gefallen.Die Wachstumsstory bei VARTA habe zwar einen Dämpfer bekommen, sei aber weiter intakt. Der verzögerte Start von neuen Kundenprojekten in Q3 habe zu einem verringerten Umsatzwachstum geführt. Diese Projekte seien aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Im Bereich Coin-Power wolle VARTA im kommenden Jahr zudem wieder wachsen und könnte mit weiteren Produktinnovationen punkten.Ab dem Jahr 2024 wolle VARTA dann mit seiner V4Drive-Hochleistungsbatterie in die Massenproduktion einsteigen. DER AKTIONÄR habe in der Vergangenheit stets darauf hingewiesen, dass es bei dem Einstieg in die E-Mobilität noch eine Weile brauche, bis nennenswerte Umsätze generiert werden könnten.Das Potenzial sei groß: Im ersten Schritt könnten Kapazitäten von rund zwei GWh aufgebaut werden, die zu Umsätzen von bis zu 220 Mio. Euro führen dürften. Mittelfristig könnte ein Ausbau Richtung 20 GWh für Einnahmen von bis zu 2,2 Mrd. Euro sorgen. Nicht-Auto-Anwendungen wie Elektrowerkzeuge würden hier noch oben drauf kommen. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr plane VARTA im Gesamtkonzern mit Umsätzen in Höhe von 900 Mio. Euro.DER AKTIONÄR halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Die Fantasie sei da. Es brauche aber noch etwas Zeit, bis erste Erfolge im Zahlenwerk sichtbar würden und das Vertrauen der Investoren in die Wachstumsstory zurückkehre.Anleger mit Weitblick können die viel zitierten schwachen Tage und mögliche dynamische Rücksetzer Richtung 100 Euro zum Auf- oder Ausbau einer Position bei der VARTA-Aktie nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)