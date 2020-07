Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (06.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA werde zuweilen mit Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) verglichen. Der Vergleich sei insofern berechtigt, als dass beide Player führend in ihrem jeweiligen Segment seien. Das TecDAX-Unternehmen überzeuge dabei vor allem mit der enormen Energiedichte seiner Batterien. Bei Tesla habe die Qualität und die Reichweiten der Batterien den vielleicht entscheidenden Ausschlag für diese fulminante Kurs-Rally gegeben - so habe sich die Tesla-Aktie seit vergangenem Sommer verfünffacht. Die entscheidende Frage: Könne das der Batteriehersteller auch schaffen?Die Analysten seien tendenziell kritisch und würden Kursziele formulieren, die zum Teil deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs liegen würden. Besonders skeptisch seien die Experten der "gelben Kank", die den Kurs der VARTA-Aktie perspektivisch bei 55 Euro sähen. Auch Hedgefonds würden auf einen Einbruch spekulieren - so seien mindestens rund acht Prozent Prozent der Aktien derzeit in den Händen von Profis, die auf fallende Kurs wetten würden, wie im "Bundesanzeiger" nachzulesen sei.Diese hohe Short-Position könne für mutige Investoren durchaus eine veritable Chance sein: Je höher die Aktie steige, desto größer würden die Verluste der Hedgefonds. Das könnte die "Shorties" derart unter Druck setzen, dass sie ihre Positionen auflösen würden, um ihre Verluste im Zaum zu halten. Gleichzeitig würde das, also das "Eindecken" mit VARTA-Aktien, den Kurs weiter nach oben katapultieren.VARTA sei sicherlich eine Wette auf die Zukunft. Auch wenn der TecDAX-Titel in den vergangenen Monaten schon gut gelaufen sei, habe das Papier aus Sicht des AKTIONÄR noch weiteres Potenzial.Engagierte Anleger bleiben dabei, sollten aber den Stopp-Kurs unbedingt nachziehen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link