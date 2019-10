XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

95,20 EUR +7,57% (28.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

99,00 EUR +4,87% (29.10.2019, 08:57)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (29.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Das Ellwanger Unternehmen glänze mit den Zahlen für das dritte Quartal. Der deutsche Batteriebersteller hebe die Prognose für das Gesamtjahr an. Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien stimme VARTA für 2019 erneut optimistischer. Nach einer kurzen Konsolidierung sehe es ganz danach aus, als würde die VARTA-Aktie bald die 100-Euro-Marke in Angriff nehmen.Dass VARTA beim Aufbau einer Batteriezellenfertigung in Europa mit von der Partie sei, spreche für das Know-how. Ob das jedoch die aktuell hohe Bewertung rechtfertige, dürfe mittlerweile bezweifelt werden. Immerhin werde VARTA derzeit an der Börse mit einem sehr sportlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 55 für 2020 gehandelt.Wer investiert sei, bleibe dennoch dabei. Die VARTA-Aktie überzeuge seit Wochen durch ihre Relative Stärke. Der Stoppkurs sollte auf 85 Euro nachgezogen werden. Interessierte Anleger sollten den Kursen nicht hinterherlaufen und vor einem Einstieg deutliche Rücksetzer abwarten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: