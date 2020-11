XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,30 EUR +4,37% (02.11.2020, 16:33)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

111,40 EUR +3,34% (02.11.2020, 16:47)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (02.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem jüngsten Kursverfall bei der VARTA-Aktie helle sich langsam aber sicher das Chartbild wieder auf. Das Papier dürfte heute den siebten Tag in Folge im Plus schließen und trotze damit den vielen Shortsellern. Sei diese Gewinnserie jetzt schon Grund wieder aufzuatmen? Diese Hürden müssten dafür noch geknackt werden."Der Aktionär" habe bereits über eine mögliche Trendwende an der 100-Euro-Markeberichtet. In der vergangenen Handelswoche habe sich diese als besonders starke Unterstützung herausgestellt. Der Wert habe sich erfolgreich über diesem Level halten können und bewege sich nun schon den siebten Tag weiter nach oben. Nachdem der Stochastik-Indikator bereits aus der überverkauften Zone zurückgekehrt sei und damit ein Kaufsignal generiert habe, könnte es heute zu Handelsschluss noch zu weiteren Signalen kommen.Zum einen stehe der Kurs im Moment knapp über der 100-Tage-Linie, die bei 110,50 Euro verlaufe. Schließe die Aktie heute darüber, könnte das einen weiteren Kaufimpuls auslösen. Des Weiteren würden Schlusskurse auf diesem Niveau dazu führen, dass sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators kreuzen und somit ein zusätzliches Kaufsignal generieren würden. In Summe könnte das nun die Aktie beflügeln, um bis an die Trendlinie bei rund 120 Euro zusteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: