Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (07.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA wolle nach dem Rekordjahr 2020 auch im laufenden Jahr dynamisch wachsen. Zudem sollten die Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate hochgefahren werden. Nach enorm starken Kurssprüngen zwischen Januar und März sei der Kurs dennoch in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Doch diese Phase könnte schon bald enden.Seit Anfang März pendle die VARTA-Aktie in einer breit gefassten Range zwischen 107 und 129 Euro seitwärts. Trotz der zuletzt verhaltenen Performance sei VARTA bisher eine Erfolgsgeschichte an der Börse. Gemessen am Ausgabepreis des Papiers beim Börsengang im Oktober 2017 von 17,50 Euro kämen Anleger der ersten Stunde auf eine Rendite von über 630 Prozent. Das Unternehmen erreiche derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 5,2 Milliarden Euro und liege damit im Mittelfeld des MDAX.Analysten würden vorerst aber keine großen Sprünge bei der Aktie erwarten. In Summe würden von den acht Experten, die sich näher mit der Aktie beschäftigen würden, noch drei zum Verkauf der Papiere raten. Mit der DZ BANK und SRH AlsterResearch würden mittlerweile zwei Häuser mit Ziel 130 Euro zum Kauf der Papiere raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: