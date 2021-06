Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (21.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bewegte Woche. Erst sei der TecDAX-Titel auf ein neues Verlaufshoch geklettert. Dann habe die virtuelle Hauptversammlung stattgefunden. Hier gehe es zur Rede des VARTA-Vorstands Herbert Schein. Für das Geschäftsjahr 2020 hätten die Aktionäre beschlossen erstmals eine Dividende in Höhe von 2,48 Euro/Aktie auszuzahlen.Die Dividende werde am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am Dienstag (22. Juni 2021) an die Depotbanken ausgezahlt werden. Am Freitag habe die Aktie bereits "ex dividende" notiert - der Kurs der Aktie habe sich um den Wert der Dividende reduziert.Im Vorfeld der Veranstaltung habe die VARTA-Aktie deutlich Boden machen und aus der mehrmonatigen Seitwärts-Range ausbrechen können. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass die VARTA-Aktie eine gewisse Eigendynamik entwickelt habe. Quasi während der HV habe die Aktie bei 142 Euro ein neues Verlaufshoch erreicht. Im Anschluss sei den Bullen aber die Kraft ausgegangen. Der Stimmungswechsel an den US-Börsen habe für Verunsicherung gesorgt.Aber auch eine frische Analystenstimme sei nicht wirklich gut angekommen: Michael Punzet, Analyst der DZ BANK, habe die VARTA-Aktie von "kaufen" auf "halten" heruntergestuft. Daher sei das Kursziel gleichzeitig von 130 auf 145 Euro erhöht worden.Wenn sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte wie erwartet beschleunige, könnte VARTA die Jahresprognosen in Q3 noch einmal nachbessern. Die Nachrichtenlage mit Blick auf die geplanten Batterien für die E-Mobilität dürfte tendenziell positiv bleiben. Sollte alles laufen wie geplant, könnte das Geschäft mit der Autoindustrie dem Konzern den nächsten großen Wachstumsschub liefern. Erste strategische Weichenstellungen sollten bereits im laufenden Jahr vorgenommen werden, aber ein nennenswertes Volumen dürfte nicht vor 2024 vom Band laufen.Kurzfristig dürfte die VARTA-Aktie die obere Begrenzung ihrer Seitwärtsbewegung bei 130 Euro testen. Falle der Aktienkurs wieder nachhaltig unter diese Marke zurück, dann dürfte der Anstieg der letzten Tage als "fehlgeschlagener Ausbruchsversich" verbucht werden. Kann sich der Titel über 130 Euro halten, könnten die Bullen nach einer Verschnaufpause weiter am Drücker bleiben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)