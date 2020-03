XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

69,60 EUR +8,75% (30.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

74,40 EUR +7,67% (31.03.2020, 08:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (31.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Das Ellwanger Unternehmen gebe sich mitten der Coronavirus-Krise zuversichtlich für seine Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Wegen der weltweiten Pandemie seien zwar negative Einflüsse nicht auszuschließen. Aktuell gebe es dafür jedoch keine Hinweise, habe das im MDAX-Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Daher gehe man beim Ausblick für 2020 von keinen Beeinträchtigungen aus.VARTA sei Marktführer für Akkus in kabellosen Kopfhörern, die aktuell einen Boom erleben würden. Bereits am vergangenen Freitag habe das Unternehmen mitgeteilt, seinen Gewinn aus dem 2019 für weitere Investitionen einzubehalten. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar optimistisch, was die Entwicklung des Batteriherstellers angehe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: