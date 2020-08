Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,20 EUR +4,55% (13.08.2020, 15:31)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (13.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Morgen (Freitag) lege das Ellwanger Unternehmnen seine Halbjahreszahlen vor. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit würden nicht nur die Zahlen exzellent ausfallen, sondern auch der Ausblick. Mit einer Anhebung der Jahresprognose sei eigentlich schon nach dem sehr guten ersten Quartal gerechnet worden.Während sich die "normalen" VARTA-Aktionäre also auf Freitag freuen könnten, seien die Leerverkäufer, also die Spekulanten auf fallende Kurse, nicht ganz so entspannt. Sie hätten bereits in den letzten Tagen damit begonnen, ihre Positionen zu schließen, also ihre verkauften Aktien wieder zurückzukaufen. Denn bei guten Zahlen und einer deutlichen Anhebung des Ausblicks sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die VARTA-Aktie auf ein neues Rekordhoch steige. Und da möchte man als Leerverkäufer natürlich nicht unbedingt dabei sein. Wenn eine VARTA-Aktie deutlich steige und die Leerverkäufer in Nöte kämen, werde an der Börse gerne der Begriff "grillen" verwendet. Und es sehe schwer danach aus, dass die Leerverkäufer bei VARTA noch ganz ordentlich gegrillt würden, sofern sie ihre Positionen nicht noch schnell schließen würden. Und gegrillt werden wolle niemand, schon gar nicht von einem Batterieproduzenten.Nicht auszuschließen, dass VARTA sogar heute noch auf ein neues Rekordhoch steige. Die 128 Euro seien ja auch gar nicht mehr so weit entfernt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:124,10 EUR +3,76% (13.08.2020, 15:16)