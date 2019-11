Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (28.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Apples AirPods seien vor Weihnachten heiß begehrt. Der Erfolg zeige, welche enormen Vorteile Apple aus den mehr als 900 Mio. iPhones, die weltweit genutzt würden, ziehen könne. Das Wearables-Segment, in dem neben der Apple-Watch auch die AirPods bilanziert würden, habe im vergangenen Quartal ein Wachstum von 54% aufgewiesen.Die ungeahnte AirPod-Nachfrage befeuere auch eine der spannendsten Wachstumsgeschichten im deutschen Mittelstand. Denn der Batteriehersteller VARTA sei in den vergangenen Monaten immer wieder als Zulieferer der Batterien für die kabellosen Kopfhörer gehandelt worden. Mittlerweile hätten aufgeschnittene Geräte gezeigt, dass tatsächlich VARTA-Batterien verbaut seien.CEO Herbert Schein befinde sich damit in einer hervorragenden Lage: Er erwarte im Bereich der sog. Hearables, in den kommenden drei bis vier Jahren ein Marktwachstum von jährlich über 30%. "Wir haben uns als Technologie- und Innovationsführer einzigartige Wettbewerbsvorteile erarbeitet. Schon heute sind unsere Lithium-Ionen-Batterien bei allen Premium-Headset-Herstellern die erste Wahl", habe Schein im Interview mit "Der Aktionär" gesagt.