Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

117,90 EUR -1,50% (15.10.2020, 09:03)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

119,40 EUR (14.10.2020)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (15.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Anfang September habe die VARTA-Aktie bei 138,70 Euro ihr bisheriges Rekordhoch markiert. Im Anschluss sei der Kurs in den Konsolidierungskurs übergegangen. Im Bereich um 110 Euro habe sich der Titel stabilisiert und könnte nun kurzfristig wieder aufdrehen. Für die notwendigen Impulse sorge einmal mehr der Apple-Konzern.Die Aktien des Batterieherstellers seien gestern wieder kräftig angezogen. In Finanzkreisen seien positive Impulse durch die Vorstellung der vier neuen Modelle des iPhone 12 von Apple als Grund genannt worden. Hintergrund: Aus Umweltschutzgründen lägen bei keinem dieser Modelle traditionelle Kopfhörer oder Ladekabel bei, sodass jetzt die Nachfrage nach den technologisch hochwertigen, sogenannten Earbuds von Apple etwas steigen könnte. In diesen Ohrhörern seien dem Vernehmen nach Knopfzellen von VARTA verbaut.Analysten würden allerdings kein Kurspotenzial für die Aktie mehr sehen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 112,57 Euro. Dabei lägen die Ziele der nur sechs Experten aber recht weit auseinander, sie würden von 80 Euro (Warburg Research) und 125 Euro (Hauck & Aufhäuser) bis 165 Euro (Mainfirst) reichen.Langfristig ist "Der Aktionär" nach wie vor bullish gestimmt und sieht ein Kursziel bei 150,00 Euro, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link